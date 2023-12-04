«Проходим этот путь вдвоем»: дочь Шукшиной опровергла выселение матери Дочь Лидии Шукшиной назвала провокацией информацию о выселении матери

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Лидия Федосеева-Шукшина

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга опровергла в беседе с NEWS.ru информацию, о том, что она отказалась ухаживать за матерью и переселила ее за МКАД. Женщина назвала провокацией выпуск программы «Звезды сошлись» с ее участием, где журналисты выставили семейную ситуацию в таком ключе.

И надо же мне было пойти на эту провокацию – программу «Звезды сошлись» на НТВ – которые заявляют теперь, будто бы я вышвырнула маму куда-то на окраину. И у меня возникает ощущение, что кто-то на телевидении настолько заинтересован в том, чтобы расколоть, добить, додавить нашу семью! Что они спланировано продолжают этим заниматься, — подчеркнула она.

Ольга пояснила, что согласилась на запись передачи, поскольку журналисты «очень сильно умоляли» рассказать поклонникам Федосеевой-Шукшиной о том, как та себя чувствует. По ее словам, у артистки появилась хорошая сиделка по имени Анна, которая устраивает ее. При этом знаменитая сестра — телеведущая Мария Шукшина — в уходе за матерью не задействована, добавила Ольга.

Да, не без проблем. Но мы с мамой проходим этот путь вдвоем, крепко обнявшись. Помогает мой сын. Ни сестра Мария, ни ее дочь Анна не помогают ухаживать за мамой, — пояснила она.

Ольга уточнила, что в программе ее слова были неверно представлены. По ее словам, Лидия Шукшина переезжала в коттеджный поселок временно, а к Новому году уже вернется в свою квартиру в центре столицы.

Женщина напомнила, что круглосуточно находилась рядом с матерью после того, как летом та пережила ишемический инсульт и долгое время находилась в клинике Склифосовского. Однако в сентябре самой Ольге предстояли операция на позвоночнике и серьезная реабилитация, поэтому для Лидии Шукшиной было решено нанять помощницу.

Мы все приняли решение перевести маму в Новую Москву, в ее любимую квартиру... там прекрасные условия, коттеджный поселок, в котором и дорожки, и парковая зона, и климатический фон гораздо лучше чем на Проспекте Мира в Москве. И мамина бронхиальная астма значительно лучше себя ведет, нет такого кашля и задыхания. И мама с Леной — помощницей — дали мне 2,5 месяца прийти в себя, восстановиться после операции, — подчеркнула она.

В сентябре стало известно, что после инсульта Лидия Федосеева-Шукшина начала передвигаться на инвалидной коляске. Она рассказала, что болезнь оказалась «слишком тяжелой», поэтому сейчас ей трудно ходить, но она начинает восстанавливаться. Ее сопровождают дочь Ольга и сиделка.

Тогда же Ольга Шукшина рассказывала, что сестра Мария практически не общается с матерью. По ее словам, телеведущая занесла в черный список номера телефонов родственниц. Она возмущалась, что пожилая актриса не может рассчитывать на заботу старшей дочери. По ее словам, маме в любой момент может быть нужна помощь, а Мария вовремя об этом не узнает.