Проголосовать по конституционным поправкам можно будет с 25 июня по 1 июля

Принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию россияне смогут с 25 июня по 1 июля. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова на совещании с Владимиром Путиным предложила провести голосование в течение шести дней до основной объявленной даты. Президент предложение поддержал.
Как писал NEWS.ru, Путин назначил 1 июля 2020 года днём голосования по Конституции, отвергнув идею провести референдум в один день с парадом Победы — 24 июня. Он также обратился к российским гражданам с призывом принять активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
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