Проголосовать по конституционным поправкам можно будет с 25 июня по 1 июля

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Президент Владимир Путин пообещал подумать над учреждением государственной награды для тех, кто помогает многодетным семьям. Так он отреагировал на шуточную просьбу главы такой семьи из Алтайского края «придумать награду для соседей многодетных семей».

Диалог прозвучал во время встречи с награждёнными орденом «Родительская слава». Они [соседи] столько от нас терпят! Мы кричим, плачем, стучим, прыгаем, скачем... Для нас это радость, а им грустно от...