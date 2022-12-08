«Прогнозы невозможны»: политолог оценил слова Зеленского об окончании СВО Политолог Марков: Зеленский дал прогноз об окончании СВО, чтобы сказать нечто цитируемое

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предсказал окончание боевых действий украинского конфликта в 2023 году, потому что хотел сказать нечто цитируемое, рассказал «360» политолог Сергей Марков. По его словам, украинский лидер является информированным человеком, но все равно остаётся «марионеткой» Запада. Эксперт отметил, что прогноз Зеленского ни на чем не основывается, так как ситуацию на Украине в текущих условиях стало трудно прогнозировать.

Зеленский, конечно, человек очень информированный, но он не принимает участия в принятии решений. <...> Прогнозы Зеленского ни на чем не основаны. Он просто хотел сказать что-то цитируемое, — отметил Марков.

Политолог подчеркнул — многие надеются, что СВО закончится в следующем году, но вероятность этого ничтожна. Эксперт считает, что украинский конфликт подойдет к завершению только в 2024 году. Он подчеркнул: ситуация на Украине вышла из формата прогнозов, прогнозы делать сейчас почти невозможно.

Зеленский ранее предположил, что в 2023 году конфликт на Украине будет завершен. Об этом он сказал в своем видеообращении по случаю признания самым влиятельным человеком в Европе в текущем году.