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Состояние семилетней ингушской девочки, которая попала в больницу после избиения родной тётей, постепенно улучшается. Ребёнок, который недавно перенёс ампутацию предплечья руки, начал ходить и даже бегать. Об этом сообщила пресс-служба НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Лечение раны на правой руке продолжается. Девочка получает сеансы баротерапии. Всё необходимое для лечения больной в институте есть, — рассказал источник «Интерфакса». На данный момент с девочкой занимаются лучшие реабилитологи....