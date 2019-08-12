Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила рассмотреть идею о введении четырёхдневной рабочей недели без уменьшения оплаты труда.
ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы, - цитирует пресс-служба федерации заместителя руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Елену Косаковскую.
Ранее News.ru писал, что председатель правительства России Дмитрий Медведев не исключает возможности перехода экономики к четырёхдневной рабочей неделе. Такое заявление он сделал во время Международной конференции труда. По мнению премьера, сокращение рабочего времени станет возможным благодаря технологическому прогрессу. Он также считает, что это увеличит эффективность труда. В качестве примера он привёл Генри Форда, который сто лет назад решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и «получил впечатляющий рост производительности труда».