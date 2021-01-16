Профсоюз журналистов требует свободы задержанным перед прилётом Навального

https://static.news.ru/photo/502ce4fe-58b9-11eb-ac2c-fa163e074e61_660.jpg Давид Френкель Фото: merr1k/twitter.com

Сотрудники СМИ, задержанные перед возвращением в Россию блогера и оппозиционера Алексея Навального, должны быть освобождены. С таким требованием выступил профсоюз журналистов РФ.

Навальный возвращается в Москву вечером воскресенья, рейс авиакомпании «Победа» с блогером на борту должен приземлиться в аэропорту Внуково в 19:20. Его собираются встречать журналисты, несмотря на то что столичная прокуратура сообщила, что «публичное мероприятие» 17 января в московском аэропорту Внуково не согласовано с властями. Там предостерегли от участия в «несанкционированных массовых мероприятиях». Стало известно о задержании ряда журналистов, среди них оказался сотрудник «Медиазоны» Давид Френкель.

Для нас очевидно, что задержание журналиста совершено с целью не допустить его репортажа из аэропорта Внуково, куда вечером в воскресенье должен прибыть оппозиционный политик Алексей Навальный. <...> Профсоюз журналистов требует немедленно освободить коллегу Давида Френкеля и всех других незаконно задержанных, — говорится в заявлении профсоюза.

Организация возмущается происходящим и подчёркивает, что зона прилёта аэропорта является общественным местом, и там нет и не должно быть никаких ограничений на съёмку. Власти же своими действиями ограничивают свободу журналистов, нарушая тем самым их профессиональные и гражданские права.

Как писал NEWS.ru, накануне возвращения в Москву Алексея Навального в аэропорту Внуково заметили автозак. Также часть территории аэропорта огорожена забором. Пассажиры заметили машину с сотрудниками ОМОНа ещё в субботу вечером. А сегодня к воздушной гавани стали подъезжать автомобили с надписями «Росгвардия» и «Разминирование».

Несколько дней назад Навальный заявил, что вернётся в Россию 17 января 2021 года. Об этом он рассказал в социальной сети. По его словам, он никуда не уезжал, так как оказался в Германии «в реанимационной коробке».