Профсоюз полиции поддержал идею жёстко задерживать граждан без масок

https://static.news.ru/photo/842fe3e6-11f6-11eb-bbf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московском профсоюзе полиции одобрили жёсткие задержания россиян, не соблюдающих масочно-перчаточный режим.

Об этом сообщил глава координационного совета профсоюза Михаил Пашкин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению Пашкина, каждый, кто ходит без маски и перчаток, либо сам может заразиться и потом заразить других, либо он может заразить, если он уже заражённый. В результате из-за таких «товарищей» могут ввести комендантский час. Он считает, что в отношении таких граждан полицейские должны действовать жёстко, чтобы «потом остальные люди не страдали от этого и ущерба экономике не было».

Я за жёсткие действия не только их, но и Роспотребнадзора, и контролёров. Если люди не понимают, что своими действиями они только пандемию расширяют, надо их учить, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал, что Департамент транспорта Москвы пообещал усилить контроль за ношением масок и перчаток в городском транспорте. Уже с начала будущей недели проверки будут проходить на всех станциях метро. В вагонах пройдут совместные рейды ГКУ «Организатор перевозок» и полиции. Строже будут проверять ношение средств индивидуальной защиты в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД.