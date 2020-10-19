Профсоюз полиции поддержал идею жёстко задерживать граждан без масок

В Московском профсоюзе полиции одобрили жёсткие задержания россиян, не соблюдающих масочно-перчаточный режим.
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По мнению Пашкина, каждый, кто ходит без маски и перчаток, либо сам может заразиться и потом заразить других, либо он может заразить, если он уже заражённый. В результате из-за таких «товарищей» могут ввести комендантский час. Он считает, что в отношении таких граждан полицейские должны действовать жёстко, чтобы «потом остальные люди не страдали от этого и ущерба экономике не было».
Я за жёсткие действия не только их, но и Роспотребнадзора, и контролёров. Если люди не понимают, что своими действиями они только пандемию расширяют, надо их учить, — сказал он.
Ранее NEWS.ru писал, что Департамент транспорта Москвы пообещал усилить контроль за ношением масок и перчаток в городском транспорте. Уже с начала будущей недели проверки будут проходить на всех станциях метро. В вагонах пройдут совместные рейды ГКУ «Организатор перевозок» и полиции. Строже будут проверять ношение средств индивидуальной защиты в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД.