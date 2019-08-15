https://static.news.ru/photo/33a8fb1e-bf7d-11e9-8712-fa163e074e61_660.jpg Фото: tolstoymuseum/facebook.com

Рабочим подрядной организации, занимающимся благоустройством и уборкой Государственного музея Льва Толстого в Москве два месяца не платили заработную плату. Об этом сообщил лидер профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов.

Работники, поддерживающие чистоту в музее, два месяца не получают зарплату. У музея договор на уборку с одной компанией, а у работников, которые выполняют эту работу, трудовой договор с совсем другой компанией. Чтобы доказать наличие трудовых отношений профсоюз запросил у администрации музея справку, — сообщил Каримов на своей странице в Facebook .

Согласно копии ответа, полученного профсоюзом из музея, учреждение культуры в январе 2019 года заключило контракт с ООО «КлинКеа» на «оказание услуг по уборке внутренних помещений и территорий объектов».

В музее заверили, что ежемесячно перечисляют средства компании-подрядчику на выполнение работ по благоустройству. Из документа следует, что с февраля 2019 года уборку помещений выполняет якобы один человек.

После получения такой справки клининговая компания выплатила своему «скрытому» работнику причитающуюся зарплату, — добавил лидер профсоюза.

По словам Каримова, в последнее время в профсоюз участились обращения от работников клининговых компаний, которым не выплачивают зарплату.

Как писал News.ru, ранее Ренат Каримов заявил, что иностранные рабочие в России часто оказываются под усиленной налоговой нагрузкой по сравнению с коллегами из числа местного населения.