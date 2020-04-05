Профессор ВШЭ назвала профессии, спрос на которые не упадёт после пандемии

https://static.news.ru/photo/db5264a2-7753-11ea-94ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Профессии из категории face-to-face останутся наиболее востребованными на рынке труда, несмотря на нынешний кризис, вызванный пандемией коронавируса. Такое мнение высказала профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская.

Чем больше в вашей профессии этого обязательного участия человека, тем более она надёжна. В этом смысле институт сиделок, которые ухаживают за не очень здоровым человеком, в обозримом будущем не исчезнет, — отметила эксперт, добавив, что робот не всегда может заменить человека.

Профессор подчеркнула, что курьерские услуги пользуются особым спросом из-за режима самоизоляции. Кроме того, она раскритиковала исследование Института прогрессивного образования, в котором говорится, что последствия пандемии коронавируса могут серьёзно изменить рынок труда, сообщает НСН.

Эксперты Института прогрессивного образования считают, что последствия пандемии коронавируса могут серьёзно изменить рынок труда. Из-за банкротства предприятий под ударом окажутся не только работники сферы туризма, экскурсоводы и сотрудники авиакомпаний, но и фитнес-инструкторы, работники типографий и даже IT-специалисты, писал NEWS.ru.