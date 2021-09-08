Профессор объяснил всплеск педофилии в России

Всплеск педофилии в России связан с отсутствием медицинского контроля и загруженностью полицейских. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил профессор криминалистики Анатолий Кустов.

Специалист отметил , что система надзора за педофилами в России работает очень слабо, поэтому часто приводит к трагедиям, где жертвами становятся дети. По его словам, медики периодически выявляют людей с подобными наклонностями, но вместо того чтобы вести с ними профилактические беседы, перекладывают всю ответственность на полицию.

Кустов подчеркнул, что правоохранители могут узнать об отклонениях у гражданина, только если он уже был ранее судим за подобные преступления. К тому же, полицейские перегружены другой работой и не могут следить за всеми педофилами, считает он.

Криминалист также рассказал, что к половым преступлениям против несовершеннолетних педофила может подтолкнуть сексуальная неудовлетворённость в семье, желание сексуальной близости с молодыми девушками, иногда — с юношами, наркотики, алкоголь и даже погода.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения двух 10-летних школьниц в городе Киселёвске. Они не вернулись домой 6 сентября. На записи камер видеонаблюдения попал 41-летний подозреваемый Виктор Пастерников, который покупал школьницам сладости, а затем они вместе ушли по улице в сторону гаражей.

Известно, что ранее он был судим за насильственные действия сексуального характера, вышел из тюрьмы два года назад и неоднократно нарушал административный надзор. Позднее задержанный Пастерников сознался в изнасиловании и убийстве детей.