Профессор назвала причину участившихся взрывов газа в российских домах

Участившиеся случаи взрывов газа в российских домах могут быть связаны с тем, что многие граждане используют плиты и духовки в качестве способа утеплиться. Об этом Lenta.ru рассказала директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ, профессор Ирина Ильина.

Во многих случаях газ у нас используют не просто для приготовления пищи. Часто газом у нас обогреваются. Включают духовку, открывают ее. Сейчас осень — такой период, когда отопление только подключают. Может, не во всех домах его подключили. Очень часто это встречается. Но это очень опасная ситуация, потому что можно забыть его (газ. — NEWS.ru) выключить, — отметила Ильина.

Она добавила, что летом россияне обычно открывают форточки, чтобы проветрить помещение. В остальное время окна, как правило, закрыты, и газ может скапливаться в помещениях, а впоследствии приводить к взрыву, предупредила Ильина.

Ранее стало известно, что с начала сентября на территории России было зарегистрировано почти 20 хлопков газовоздушной смеси. В МЧС отметили: в холода примерно на треть увеличивается число пожаров. В большинстве случаев они происходят из-за неправильной эксплуатации или неисправности электрообогревателей, газового и печного оборудования.