В России с начала осени произошло почти 20 взрывов газа

С начала сентября на территории России было зарегистрировано почти 20 хлопков газовоздушной смеси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы МЧС.

Пожары, возникающие от газовых приборов, как правило, сопровождаются хлопком газовоздушной смеси, поэтому считаются наиболее опасными. Только с сентября текущего года произошло почти два десятка происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования, — сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что в холода примерно на треть увеличивается число пожаров. В большинстве случаев они происходят из-за неправильной эксплуатации или неисправности электрообогревателей, газового и печного оборудования. При этом порядка 60% всех возгораний происходят в жилых домах. Число погибших возрастает на 20%. В 60% случаев смерть наступает из-за отравления токсичными продуктами горения.

Ежегодно МЧС проводит превентивные мероприятия по пожарной безопасности в осенне-зимний период. В рамках операции пройдут, в частности, дополнительные профилактические мероприятия в жилом секторе, на объектах энергетики образования, здравоохранения, социальной и культурной сфер. Отдельное внимание в МЧС обещали уделить многодетным, неблагополучным семьям и пожилым людям.

Также в МЧС сообщили, что за последние три года в местах проживания категорий населения, нуждающихся в мерах социальной поддержки, было установлено более 500 тысяч автономных дымовых пожароизвещателей. Срабатывание данных систем помогло спасти жизни более двух тысяч человек, включая 1049 детей.

Ранее сообщалось, что газ взорвался в доме под Калининградом.