Газ взорвался в доме под Калининградом

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Убитыми в элитном ЖК в Москве оказались топ-менеджер Смоленского банка Михаил Яхонтов, его жена и сын. Следователи рассматривают несколько причин произошедшего, в том числе финансовые мотивы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Убитый — бывший заместитель управляющего московским филиалом Смоленского банка Михаил Яхонтов, его супруга и их восьмилетний ребёнок, — сообщил собеседник агентства. РЕН ТВ отмечает, что Яхонтов в 2016 году проходил...