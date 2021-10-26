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Газ взорвался в доме под Калининградом

14:36, 26 октября 2021
Газ взорвался в доме под Калининградом Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Взрыв газа произошёл в жилом доме в Балтийске Калининградской области, рассказал NEWS.ru источник в экстренных службах. Жители начали выпрыгивать из окон, спасаясь от пожара.

Предварительная информация — взрыв бытового газа по улице Ушакова 24, пятый подъезд, первый этаж, — сообщил собеседник.

По его словам, дом сейчас обесточен.

В МЧС рассказали журналистам РИА Новости, что после взрыва возник пожар на площади 50 кв. м., пострадал один человек. Сейчас жителей эвакуируют, этим занимается 10 подразделений. Пострадавшего осматривают врачи.

В течение последнего часа взрыв произошёл также в пятиэтажке в подмосковном городе Видном. В результате инцидента оказалась разрушена одна из стен дома. Бригада скорой медицинской помощи осмотрела восемь человек, в том числе пятерых детей. Никому из жильцов госпитализация не понадобилась.

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