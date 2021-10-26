Газ взорвался в доме под Калининградом

Взрыв газа произошёл в жилом доме в Балтийске Калининградской области, рассказал NEWS.ru источник в экстренных службах. Жители начали выпрыгивать из окон, спасаясь от пожара.
Предварительная информация — взрыв бытового газа по улице Ушакова 24, пятый подъезд, первый этаж, — сообщил собеседник.
По его словам, дом сейчас обесточен.
В МЧС
В течение последнего часа взрыв произошёл также в пятиэтажке в подмосковном городе Видном. В результате инцидента оказалась разрушена одна из стен дома. Бригада скорой медицинской помощи осмотрела восемь человек, в том числе пятерых детей. Никому из жильцов госпитализация не понадобилась.