Взрыв газа произошёл в подмосковном Видном

Взрыв газа произошёл в пятиэтажке в подмосковном городе Видном. Газовоздушная смесь сдетонировала на улице Советской. В результате оказалась разрушена стена одной из квартир, сообщили в региональном управлении МЧС.

26 октября 2021 года в 13:27 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в городском округе Ленинский, город Видное, улица Советская, дом 14, квартира 61, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, бригада скорой медицинской помощи осмотрела восемь человек, в том числе пятерых детей. Никому из жильцов госпитализация не понадобилась.

Накануне газ взорвался в пятиэтажке в Набережных Челнах, взрывной волной были разрушены три квартиры на пятом и одна на четвёртом этаже, пострадали пять человек, погибла 22-летняя девушка.

Ранее сообщалось, что 70-летний владелец квартиры в Набережных Челнах, в которой взорвался газ, страдал алкоголизмом и состоял на учёте у нарколога. В 2010 году он отказался от услуг газоснабжения и на газопровод, ведущий к его плите, установили металлическую заглушку.