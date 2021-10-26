В СК назвали основные версии взрыва в жилом доме в Татарстане

Россия. Татарстан. Набережные Челны. У панельной пятиэтажки 48/21 в Новом городе, где произошёл взрыв газа. Взрыв разрушил несколько квартир на двух этажах жилого дома

Следователи рассматривают несколько версий взрыва в жилом доме в Набережных Челнах. В частности, некачественное оказание услуг по газоснабжению и неосторожные действия во время пользования оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Хлопок газа произошёл 25 октября, в результате четыре квартиры были разрушены, один человек погиб, пятеро пострадали.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего: хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования, — говорится в сообщении.

По данным СК, 70-летний владелец квартиры, в которой взорвался газ, страдал алкоголизмом и состоял на учёте у нарколога. В 2010 году он отказался от услуг газоснабжения и на газопровод, ведущий к его плите, установили металлическую заглушку.

Отмечается, что расследование продолжается. Сотрудники СК осмотрели место происшествия, провели обыски в управляющей и газообслуживающей компаниях, назначили ряд экспертиз.

Хлопок газовоздушной смеси в результате утечки произошёл 25 октября на четвёртом этаже жилого дома в Набережных Челнах. В результате были разрушены три квартиры на пятом и одна на четвёртом этаже, пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних и сам хозяин квартиры, погибла 22-летняя девушка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).