Число пострадавших от взрыва в доме в Набережных Челнах выросло до пяти

Стало известно ещё об одном человеке, который обратился за помощью к врачам после взрыва в жилом доме в Набережных Челнах. Таким образом, общее число пострадавших в результате ЧП выросло до пяти, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Татарстана.

Как уточняется, женщина 1973 года обратилась в приёмное отделение больницы скорой медицинской помощи самостоятельно. После проведения лечебно-диагностических мероприятий её отпустили на амбулаторное лечение.

В больницах остаются три человека, включая двоих детей. Подросток 2004 года рождения и мужчина 1951 года рождения находятся в тяжёлом состоянии. Ребёнка 2010 года рождения перевели в Камский детский медицинский центр.

Ранее стало известно, что взрыв газовоздушной смеси произошёл на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома. В результате были повреждены перекрытия между четвёртым и пятым этажами, разрушено шесть квартир. Девушка, пострадавшая при взрыве, впоследствии скончалась в больнице.