Профессор МГИМО ответил на сообщения о приглашении Урганта Профессор МГИМО Кобаладзе назвал ерундой публикации СМИ о приглашении Урганта

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Замдекана факультета международной журналистики МГИМО, профессор Юрий Кобаладзе в разговоре с NEWS.ru назвал ерундой публикации в СМИ о том, что именно он пригласил в университет телеведущего Ивана Урганта, чтобы тот выступил перед студентами. Он подчеркнул, что не видит проблемы в возможном визите кого бы то ни было в МГИМО.

А кто вообще сказал, что я к этому делу причастен? И что это за проблема такая — приход кого бы то ни было в институт, что это так взволновало общественность? Мало ли какую-то ерунду вытащат. Что я должен комментировать? Рассказывать учебный процесс? Кого приглашают, кого не приглашают. В чем тут проблема, я никак не пойму, почему это так взбудоражило общественное мнение? — заявил Кобаладзе.

Ранее Telegram-канал RT сообщил, ссылаясь на источник, что Кобаладзе пригласил Урганта в университет, чтобы тот «посмешил аудиторию». По данным RT, шоумен выступил бесплатно.

В день начала спецоперации ВС РФ на Украине Ургант разместил в социальных сетях черный квадрат с подписью: «Страх и боль». Вскоре перестала выходить в эфир его передача «Вечерний Ургант». Официальных сообщений об увольнении телеведущего с Первого канала не было, однако в эфир он так и не вернулся, несмотря на то что федеральные каналы возобновили трансляцию развлекательного контента.

В октябре Госдума по итогам заявлений спикера Вячеслава Володина о релокантах приняла протокольное поручение об их проверке. Она коснется, в частности, Урганта, Михаила Фридмана, Александра Реввы, Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и других лиц.