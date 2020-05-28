Генпрокуратура сможет блокировать сайты за оправдание терроризма

https://static.news.ru/photo/cacbf1fe-a0cd-11ea-af06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура может получить право по блокировке интернет-ресурсов или интернет-СМИ за оправдание или обоснование экстремизма и терроризма. Законопроект подготовлен членами комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

В документе указано, что доступ к ресурсам и информации, которая обосновывает или оправдывает осуществление экстремистской или террористической деятельности, может быть ограничен без решения суда по решению генпрокурора или его заместителей. Предлагается внести поправки в статью 15.3 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что жителя Петропавловска-Камчатского оштрафовали на 600 тысяч рублей за сообщение в WhatsApp. В нём мужчина одобрил теракты в Новой Зеландии. В одну из групп в мессенджере он отправил видеозапись теракта в Крайстчерче, а затем поддержал террориста. Военный суд в Хабаровске признал его виновным в публичном оправдании терроризма.