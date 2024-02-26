Продюсер объяснил, почему «Наша Russia» не потеряла актуальность Рудченко: скетчи из шоу «Наша Russia» показывают многообразие народа в России

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Валерий Магдяш, Михаил Галустян и Сергей Светлаков

Перезапуск проекта «Наша Russia» будет пользоваться определенной популярностью, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, юмористические скетчи показывают многообразие народа в России.

Это даже неплохо, что перезапускают его. Все-таки опасения по поводу русофобии... Вы знаете, в стране живут разные люди. Что высмеивалось в роликах «Наша Russia», высмеивалось в журнале «Крокодил» в СССР. Народ разный. В принципе, юмористические истории показывают многообразие нашего народа — отметил Рудченко.

Он подчеркнул, что есть определенные слои общества, которые ведут себя по-разному при определенных обстоятельствах. Более грамотные люди задумаются об определенных нюансах и что-то исправят в самих себе, считает продюсер. Люди же с более плоским мышлениям «просто посмеются, и все», добавил он.

Рудченко выразил уверенность, что, высмеивая определенные стороны людей, можно даже корректировать свое поведение. Таким образом, передача может нести определенную образовательную функцию, считает эксперт.

Не надо забывать, что это в первую очередь юмористическая передача. Если бояться какой-то русофобии, очень сложно тогда говорить о юморе, так как юмор всегда высмеивает что-то выбивающееся из нормального восприятия. Интересными были образы бомжей на Рублевке, мужика из Таганрога, разговаривавшего с телевизором. В принципе, я за перезапуск этой программы. Рейтинги ТНТ только вырастут, — заключил продюсер.

Ранее телекритик Александр Горбунов предположил, что первый сезон перезапуска «Наша Russia» будет коротким, поскольку создателям проекта необходимо ознакомиться с тем, как зрители оценят вернувшееся на экраны телешоу. По его мнению, также важную роль сыграло возвращение двух главных героев этого шоу на телеканал ТНТ.