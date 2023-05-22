«Продолжим вымирать»: демограф высказался о рождаемости в России Демограф Крупнов заявил, что Россию ждет еще больший спад рождаемости

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При нынешних показателях, когда на одну семью приходится 1,5 ребенка, Россию ждет еще больший спад рождаемости, а население «продолжит вымирать», заявил демограф Юрий Крупнов. В разговоре с НСН он подчеркнул, что в России семья и демография разрушены. На это в том числе влияет увеличение числа разводов: за первые два месяца 2023 года их показатель оказался выше, чем количество браков.

Сейчас в среднем на одну российскую семью приходится 1,5 ребенка. Для достижения простого воспроизводства нужно 2,15 ребенка на семью, а в нашей деформированной демографии — все 2,5. Иначе мы неизбежно и неумолимо продолжим вымирать, — пояснил эксперт.

По словам демографа, Минфин может ежегодно экономить 70–80 млрд рублей на выплате маткапитала, так как в ближайшие несколько лет Россию ждет катастрофическое падение рождаемости. Крупнов отметил, что ведомство может сокращать прогнозные показатели, потому что в ближайшие семь лет рождаемость будет снижаться на несколько десятков тысяч человек ежегодно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия сейчас находится в очень тяжелом положении с точки зрения демографии, в связи с чем принимается ряд мер для повышения рождаемости. Он добавил, что тема повышения рождаемости является одной из приоритетных для правительства РФ.