Продлёнка в московских школах останется после окончания каникул

https://static.news.ru/photo/dfd8158c-0f86-11eb-b26b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Для учащихся младших классов в школах Москвы сохранятся группы продлённого дня после окончания расширенных осенних каникул, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для младших классов будет сохранена продлёнка — по классам или параллелям, в зависимости от возможностей школы. В любом случае организовать её будет проще с учётом того, что в школах будет почти в два раза меньше детей, — сказала она в интервью ТАСС.

В то же время Ракова подчеркнула, что занятия в секциях и кружках должны будут проводиться только при условии участия учащихся из одной параллели, чтобы минимизировать контакты между школьниками.

Что касается дворцов и центров творчества, в них все занятия в кружках и секциях, в том числе в дистанционном формате, с 19 октября приостановлены на две недели, — добавила заместитель мэра Москвы.

Ранее NEWS.ru сообщил, что по всей России закрылись на карантин 125 школ из-за случаев заражения коронавирусом.