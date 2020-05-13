Москва продлила приём заявок на включение в список соцпредприятий

https://static.news.ru/photo/2436296a-94eb-11ea-8f91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Срок приёма заявок на включение в перечень социальных предприятий продлён в Москве.

Сообщение об этом появилось на сайте мэра и правительства столицы. По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, предприятия, входящие в этот список, смогут рассчитывать на возмещение до 1 млн рублей расходов на оплату коммунальных услуг, процентов по займам, а также на покупку и аренду оборудования.

По нашей оценке, этим видом поддержки сможет воспользоваться около 30 тысяч столичных компаний, — передаёт её слова «Москва 24».

Она уточнила, что срок приёма заявок будет продлён на то же количество дней, что были объявлены президентом РФ нерабочими из-за пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сотрудники предприятий, закрытых из-за коронавирусной инфекции, должны продолжать получать зарплату.