Работники закрытых из-за коронавируса предприятий должны получать зарплату

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сотрудники предприятий, закрытых из- за коронавирусной инфекции, должны продолжать получать зарплату.

В обязательном порядке заработная плата работникам, которые не могут выйти на работу, должна оплачиваться, — цитирует её ТАСС.

По её словам, это относится к тем предприятиям, которые не будут открыты в силу эпидемических причин некоторое время.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о выходе из режима нерабочих дней. Он также сообщил о том, что санитарные требования в регионах сохранятся. Кроме того, с 12 мая предприятия базовых отраслей должны вновь начать работу, а те, что не возобновят, должны выплачивать своим работникам зарплату.

Как писал NEWS.ru, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила смягчать ограничения в три этапа. Сначала разрешить занятия спортом на улице, открыть небольшие магазины и заведения сферы услуг. На втором этапе — возобновить работу школ и детсадов, разрешить групповые прогулки семьям. Развлекательные заведения откроются последними.