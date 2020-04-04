Предложение продлить учебный год оценили в родительском комитете

https://static.news.ru/photo/ab73a058-7685-11ea-8d2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец положительно отозвалась об инициативе продления учебного года в некоторых школах до 8 июня.

Несмотря на то что всех детей перевели на дистанционное образование, его качество далеко не везде одинаково, — заявила она RT, комментируя инициативу.

По её мнению, не все школы с технической точки зрения были готовы к работе в дистанционном формате. Даже в случае технической готовности не все учителя обладают всеми необходимыми навыками для обучения детей в режиме онлайн, а самообразование не должно заменять дистанционное образование.

К тому же во время режима работы на удалёнке родители не так часто могут помочь детям в подготовке уроков.

Как писал NEWS.ru, для того чтобы у детей было ощущение занятости во время вынужденного пребывания дома, для них нужно составить распорядок дня. Родителям, не привыкшим проводить с детьми все дни напролёт, тоже может быть сложно в сложившейся ситуации, но использование гаджетов и общение в Интернете не должны стать основными занятиями детей и подростков в дни самоизоляции.