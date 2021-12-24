«Процедура отсева неблагополучных элементов гражданского общества»

Депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарёв и Анатолий Выборный внесли на рассмотрение нижней палаты пакет поправок, ужесточающих правила пользования гражданским оружием. Инициатива появилась на фоне участившихся случаев вооружённых нападений в общественных местах — торговых центрах и образовательных учреждениях. Сторонники нововведения вроде депутата Госдумы и создательницы организации «Право на оружие» Марии Бутиной уверены, что его поддержат и владельцы «огнестрелов», заинтересованные в отсеве из своих сообществ «неблагонадёжных элементов». Однако критики данной меры уверены, что законотворцы, расширяя полномочия силовиков, не решат проблему массшутинга, поскольку до «часа икс» агрессоры часто ведут себя тихо и не обязательно причастны к экстремистским комьюнити, да и запреты вряд ли помешают их кровавым планам.

«Не разовая акция»

Инициатива Александра Хинштейна, Василия Пискарёва и Анатолия Выборного предусматривает внесение поправок в ФЗ «Об оружии», «О ФСБ», «О полиции» и «Об оперативно-разыскной деятельности».

Как следует из пояснительной записки, законопроект предлагает «не выдавать лицензию на приобретение оружия гражданам РФ, в отношении которых уполномоченные правоохранительные органы располагают данными об их причастности к организованной преступной группе (в том числе экстремистской или террористической направленности), а также о вынашиваемых намерениях использовать оружие в противоправных (преступных) целях или о признаках угрозы для государственной и общественной безопасности».

Депутаты предлагают проводить в отношении кандидатов на приобретение оружия или его действующих владельцев специальную проверку о причастности к оргпреступности или намерениях использовать «ствол» в незаконных действиях. Проверку соискателей лицензии предлагается проводить представителям ФСБ и МВД, и уже на основании их резюме Росгвардия будет выдавать соответствующее заключение, которое «будет служить основанием для отказа гражданину в приобретении оружия или для лишения его ранее выданного оружия и действовать в течение года с момента вынесения».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как прокомментировал Александр Хинштейн, законопроект предлагает проверять владельцев и соискателей лицензии в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности. Порядок проведения проверок будет определяться правительством РФ. То есть в случае принятия инициативы кабмин выпустит соответствующий подзаконный акт, где будет расписан алгоритм действий силовых ведомств.

Важно, что при этом мы оставляем за человеком право обжаловать такой отказ в судебном порядке. Одновременно законность отказа сможет проверить и прокуратура. Необходимо понимать, что огнестрельное оружие — это не просто «мужской аксессуар», а в первую очередь источник повышенной опасности. На фоне, увы, участившихся чрезвычайных происшествий с оружием, не говоря о случаях так называемого шутинга, государство обязано обеспечить защиту жизни и здоровья своих граждан как высшей конституционной ценности. Когда речь идёт о сохранности человеческих жизней, все остальные резоны отходят на второй план; слишком дорогая ставка стоит на кону. Тем более что предлагаемые нами поправки не относятся к мерам ответственности, а являются административно-предупредительными мерами. И ещё. Наш законопроект не разовая акция, а системное и последовательное продолжение большой работы, направленной на усиление госконтроля за оборотом оружия, в том числе на предупреждение правонарушений и преступлений в этой сфере. И на сегодняшней инициативе эта работа, разумеется, также не прекращается. Александр Хинштейн депутат Госдумы депутат Госдумы

С ним согласна и депутат Госдумы Мария Бутина, которая известна как создательница организации «Право на оружие», выступающей за смягчение законодательства в области ношения огнестрельного оружия. По её убеждению, инициатива Хинштейна, Пискарёва и Выборного правильная.

Сегодня любой адекватный и законопослушный владелец оружия, а это, как правило, мужчины с семьями из среднего класса, такие поправки тоже поддержит. Процедура отсева неблагополучных элементов гражданского общества на этапе получения разрешения на оружие должна быть очень строгой. Потому что в противном случае накажут всех и отберут право на оружие у всех. Необходимо латать те дыры, с которыми связаны проблемы. Мера, предлагающая дополнительные проверки при получении разрешения на оружие со стороны МВД и ФСБ, является совершенно логичной. Ни о какой свободной продаже оружия в России я никогда не говорила и не буду говорить, потому что всё должно быть строго лицензировано. Мария Бутина депутат Госдумы депутат Госдумы

В беседе с NEWS.ru она напомнила, что ранее поддержала инициативу об ужесточении правил выдачи медицинских справок для получения разрешения на оружие. Формальный подход к выдаче таких документов, по словам Бутиной, это «проблема, которая копилась годами и не решалась». Она подчёркивает, что сейчас якобы речь идёт не об ужесточении правил владения гражданским оружием, а о строгости и неукоснительном соблюдении критериев выдачи получения права на владение оружием.

Депутат Государственной думы Мария Бутина NEWS.ru

В качестве примера для подражания депутат Госдумы назвала опыт Германии, где нельзя стать владельцем оружия, не состоя в стрелковом клубе. В это случае за соискателя могут поручиться коллеги и руководство клуба, поскольку они знают этого человека.

То есть вы приходите, стреляете, они в состоянии оценить, насколько вы адекватны, для чего вам нужно оружие. Этот дополнительный критерий, который введён в Германии, на мой взгляд логичный, и об этом говорили многие из моих коллег в организации «Право на оружие», — подчеркнула Бутина.

Говоря о случаях массшутинга, она не исключила, что трагедий, связанных с расстрелами, можно было бы избежать, если «была проверка со стороны МВД». При этом Бутина признала, что «универсальной пилюли» от этой проблемы не существует. Это явление существует во всём мире и характеризуется не только стрельбой.

Если бы какая-то страна нашла выход, то другие страны последовали бы её примеру. Если данная конкретная законодательная инициатива сможет предотвратить хотя бы одну трагедию и спасти хотя бы одну жизнь, то я считаю эту инициативу целесообразной и оправданной, — сказала Мария Бутина.

Tatarstan President Press Office/Global Look Press

В случае с проблемой массшутинга и выявления потенциальных агрессоров, по мнению депутата, «ведущая роль принадлежит в том числе и школам». На этот счёт, как считает Бутина, есть «очень правильная» инициатива Минпросвещения ввести в школах должности заместителей директоров по воспитательной работе.

Комплекс вменяемости

Другого мнения придерживается адвокат и специалист в области гражданского оружия Муслим Шейхов. По его мнению, предлагаемые депутатами поправки в законодательство, расширяющие полномочия силовиков, не решат проблему массшутинга, но «убивают гражданский рынок оружия в стране и разоряют предприятия, у которых этот рынок составляет от 30% до 50% всей продукции, которую они выпускают».

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров в своём манифесте написал открытым текстом, что ничего это проблему не решит, поскольку если бы у него не было оружия, он бы это сделал с помощью автомобиля, ножа и так далее. Депутат Хинштейн в своё время был активным сторонником расширения прав граждан на оружие и введения в гражданский оборот гладкоствольного нарезного оружия. Но почему-то он перестал быть сторонником этих мер. Мне кажется, с экстремистскими течениями [проблема массшутинга] абсолютно никак не связана. Вместо того чтобы рассматривать этот вопрос в научном разрезе, с точки зрения криминологии и судебной психологии, чтобы понять причины и мотивы, почему люди совершают подобные преступления, у нас стремятся принимать какие-то непонятные законы. Эти инициативы никакого влияния на возможность совершения данных злодеяний не имеют. Люди совершают преступления не потому, что они больны, и даже если у кого из них есть какие-либо психические заболевания, это не значит, что они не понимают, для чего они это делают. Не так уж много психических заболеваний, при которых люди не осознают своих незаконных действий и их последствий. Именно поэтому существует понятие «психическое заболевание, не исключающее вменяемости». Муслим Шейхов адвокат адвокат

Тимур Бекмансуров Социальные сети

Юрист напомнил, что когда у человека отсутствует вменяемость, он не понимает результата своих действий и не может ими руководить. Но в основной массе преступники осознают, какие последствия наступят от, например, нападения на учебное заведение или торговый центр. Их мотивацию, по мнению Муслима Шейхова, нужно изучать, а не «воздействовать на экономику нашей страны» различными законодательными ограничениями.

Как писал NEWS.ru, после стрельбы в казанской школе, где 11 мая 2021 года погибли 10 человек, президент Владимир Путин поручил в срочном порядке проработать вопрос ужесточения правил оборота оружия. Стрелявший 19-летний молодой человек использовал в ходе массового убийства полуавтоматическое гладкоствольное ружьё, которым владел легально. Разрешение на оружие он получил 28 апреля текущего года. Принятия аналогичных мер глава государства требовал в октябре 2018 года после того, как студент колледжа в Керчи устроил там взрыв и расстрелял несколько человек.