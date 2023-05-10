Литовкин: призванные на военные сборы граждане не будут участвовать в СВО Обозреватель Литовкин: призванные на военные сборы граждане не будут принимать участие в СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Граждане, призванные на военные сборы в соответствии с указом президента, не будут участвовать в СВО, заявил ТАСС военный обозреватель Виктор Литовкин. Он пояснил, что, если бы подразумевалось участие запасников в спецоперации, об этом было бы указано в тексте документа.

В указе нет ни одного слова о том, что эти люди должны принимать участие в специальной военной операции. Если бы это подразумевалось, то было бы прописано в указе. А так это обычные сборы в воинских частях и на полигонах, — пишет обозреватель.

По словам Литовкина, в двух засекреченных пунктах для служебного пользования указано число человек, которые должны быть призваны, и сумма средств, которые будут выделены на эти мероприятия. Призванные на сборы примут участие в учениях «Запад-2023».

В этом году у нас запланированы учения «Запад-2023». Призванные на сборы граждане помогут снять с длительного охранения боевую технику, приведут ее в порядок, выгонят из боксов, проверят ее готовность к боевым действиям. <...> Этих ребят еще называют партизанами, — пояснил Литовкин.

Также он напомнил, что во время сбора гражданам платят среднюю заработную плату.

10 мая президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Сборы проводятся ежегодно для совершенствования боевой выучки.