Привычный раскол: почему в богатых регионах неравенство выше, чем в бедных

Наиболее богатые российские субъекты оказались лидерами по социальному неравенству, в то время как бедные регионы демонстрируют относительный паритет. Такие данные содержатся в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, аналитики которой оценили разрыв между богатыми и нищими, разделив общество на пять равных по численности групп, но разных по уровню доходов. Наибольшую разницу между 20% самых богатых и 20% самых бедных специалисты увидели в Ямало-Ненецком автономном округе, наименьшую — в Карачаево-Черкесии. NEWS.ru решил выяснить. о чём свидетельствуют эти данные.

Неравенство неравенства

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как выяснили исследователи, 20% наиболее состоятельных россиян в 2020 году получали в среднем около 82,5 тысячи рублей в месяц, а такое же количество наименее обеспеченных — на 9,88 тысячи рублей меньше, то есть в 8,4 раза. Месячный доход среднестатистического россиянина при этом составил 35,7 тысячи рублей.

Показательным оказалось социальное расслоение в региональном разрезе. Наибольший контраст между богатыми и бедными FinExpertiza зафиксировала в Ямало-Ненецком автономном округе, где самые зажиточные 20% получают в 10,2 раза больше, чем самые нуждающиеся, или 215,9 тысячи рублей в месяц против 21,2 тысячи. Далее идут Ненецкий автономный округ с разницей в 9,4 раза (201 тысяча рублей против 21,3 тысячи), Москва — 8,7 (177,3 тысячи против 20,3 тысячи), Чукотка — 8,5, Сахалинская область — 8,3, Адыгея — 8,2 раза, Санкт-Петербург — 8,1, Краснодарский край — 8, Свердловская область — 7,9, а также Якутия — 7,9 раза.

Самый низкий уровень неравенства по России аналитики обнаружили в Карачаево-Черкесии, где 20% самых богатых зарабатывают в 5,3 раза больше, чем такое же количество самых бедных (37,1 тысячи рублей в месяц против семи тысяч рублей). В Костромской области — в 5,4 больше (50,7 тысячи против 9,5 тысячи), в Еврейской автономной области — в 5,4 (56,2 тысячи против 10,4 тысячи). В эту же группу попали Хакасия, Ингушетия, Кировская, Новгородская, Владимирская области и Крым.

В числе субъектов с наибольшим расслоением общества по имущественному признаку, за исключением Адыгеи, оказались регионы с самыми высокими средними доходами граждан, а также «середняки» вроде Свердловской области и Кубани. Наименьшим внутреннее неравенство оказалось в «нищих» субъектах, где средние зарплаты жителей оставляют желать лучшего. Опрошенные NEWS.ru эксперты полагают, что в этой ситуации нет чего-либо удивительного.

Специалист в области социально-экономического развития регионов, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич отметила, что в FinExpertiza «открыли Америку». Она напомнила, что на сайте Росстата каждый год публикуется коэффициент фондов, который характеризует степень социального расслоения и определяется как соотношение между средними уровнями денежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими. В 2020 году он составил 14,5, а в 2019-м — 15,4.

Максимальное неравенство было где-то в 2000-х годах, в 2010-м оно чуть-чуть сократилось за счёт того, что подняли зарплаты низкооплачиваемым группам и бюджетникам. Неравенство достаточно стабильное и связано с тем, что на Севере, где есть добыча, высокие зарплаты у достаточно большого количества людей. Но в то же время есть те, кто получает намного меньше. Поэтому разрыв там больше. В Москве тоже большой разрыв — [коэффициент] раньше был больше 20, сейчас они рисуют где-то около 16, но я в это не верю. Суть в том, что там, где высока прослойка высокооплачиваемых работников, разрыв всегда больше. А в Черноземье где-нибудь, где нефтяников и газовиков нет, разрывы существенно меньше. Наталья Зубаревич специалист в области социально-экономического развития регионов специалист в области социально-экономического развития регионов

При этом она подчеркнула, что в выборку Росстата «Ротенберги не попадают». Статистическое ведомство, по мнению учёного, фактически измеряет разницу между верхним «средним классом» и самыми низкодоходными группами населения.

О настоящих богатых мы вообще ничего не знаем, — резюмировала Зубаревич.

Проблема бедности как таковой

Сергей Булкин/NEWS.ru

С Зубаревич согласен политолог и специалист в области региональных политических процессов Александр Кынев. По его мнению, более высокое неравенство в богатых регионах «было всегда». И эта ситуация ему хорошо знакома как «человеку, родившемуся на Крайнем Севере».

Поскольку есть регионы, где работают компании, отличающиеся высокими зарплатами (в первую очередь это сырьевые компании, банки и так далее), там всегда была гигантская амплитуда между доходами работников этих структур и всеми остальными. Регион богатый не потому, что там все богатые, а потому, что там часть населения получает сверхдоходы. Так происходит уже очень давно — когда уборщица в «Газпроме» получала больше учителя в школе, о чём знал весь город, это всегда было элементом социального напряжения. А [определяющий «богатство» или «нищету» каждого конкретного субъекта] средний доход — это как средняя температура по палате. Александр Кынев политолог политолог

По его мнению, межрегиональное неравенство и социальное расслоение в России взаимосвязаны, но косвенно. Это обусловлено тем, что, например, природные ресурсы между субъектами распределены неравномерно. А поскольку есть прямая взаимосвязь между уровнем дохода и тем фактом, кто в каких отраслях работает, данные сети FinExpertiza вполне логичны: сотрудники сырьедобывающих предприятий получают на порядок выше, чем, например, бюджетники. И «в рамках нынешней ситуации», как считает Кынев, сокращение расслоения как между самыми богатыми и бедными группами населения, так и между регионами маловероятно.

Низкие доходы россиян — это общая проблема страны, проблема бедности как таковой. Должен расти уровень доходов простого гражданина, тогда и между регионами дифференциация будет снижаться. А отдельно по одному региону это сделать невозможно — не могут бюджетники одного субъекта быть богаче бюджетников другого, — резюмировал политолог.

Накануне NEWS.ru подробно рассказывал о том, что, несмотря на пандемию, состояние миллиардеров в России выросло, а реальные располагаемые доходы большинства населения падают с 2014 года. При этом порядка 500 сверхбогатых граждан РФ или 0,0001% взрослого населения страны владеют 40% всех финансовых активов россиян.

Как отмечают исследователи из Высшей школы экономики, доля доходов верхнего 1% общества прибавила с менее чем 6% среди всех доходов населения в 1989 году до 22% после 2010-го; верхних 10% — с менее чем 25% в 1990–1991 годы до свыше 46% в 1996-м. Совокупное богатство миллиардеров резко выросло в 2000-е годы и стабилизировалось на уровне 25-40% национального богатства. Это значительно больше, чем в западных странах: в США, Германии, Франции в 2005–2015 годы — от 5% до 15%. При этом средние доходы населения там гораздо выше, чем в России.