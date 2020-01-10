Реальные доходы населения в России падают. Не напрасно борьба с бедностью, как анонсировал Кремль, станет одним из важных пунктов обращения президента страны Владимира Путина к Совету Федераций, намеченному на 15 января 2020 года. Из-за низких зарплат люди вынуждены работать на нескольких работах. Чем чреваты такие переработки? С этим вопросом NEWS.ru обратился к экспертам, и выяснил: прежде всего, это фактор риска для целого списка заболеваний и реальный шанс всё заработанное потратить на врачей. Однако далеко не для всех работа по 12 часов становится проблемой.

Переработка — путь к инсультам и инфарктам

Труд в современном мире делится на физический и интеллектуальный. Но работать грузчиком в три смены нереально. И люди обычно чередуют интеллектуальный труд с физической подработкой, констатирует терапевт Алексей Водовозов. Но и это не помогает сохранить здоровье.

Проводились разного рода масштабные исследования, в том числе международные. Результат таков: несоблюдение режима труда и отдыха неизбежно становится фактором риска для огромного числа заболеваний. В первую очередь, это сердечно-сосудистые заболевания, патологии со стороны нервной системы и психики, а также эндокринной системы в основном в сторону сахарного диабета 2-го типа. Особенно опасна работа сутками или в режиме 12 ч через 12 ч. Если есть ночная смена, это сразу увеличивает риск развития заболеваний. Неважно, две работы или три, но если нет полноценного ночного отдыха, то всё, что мы заработаем дополнительно, мы со временем потратим на врачей. Алексей Водовозов врач-терапевт высшей категории врач-терапевт высшей категории

Гипертония, инсульты и инфаркты — первые в списке причин смертности во всём мире. Люди, которые пытаются угнаться за всеми деньгами сразу, выдвигают себя в первые строчки кандидатов на смертное ложе, считает врач. В зоне особого риска — мужчины.

Мужчины чаще ввязываются в авантюры, связанные с переработкой. Они взваливают на себя лишнее, считая что обязаны содержать семью, детей. Берутся за вещи, которые они не вытянут, и заканчивается всё самым печальным образом, — говорит Водовозов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разбитые семьи, потерянные дети

Переработки, если они есть, чреваты не только проблемами со здоровьем. Они чрезвычайно плохо отражаются на семейной жизни. Даже если пара пока не обзавелась детьми, отсутствие возможности проводить время друг с другом из-за того, что один супруг или оба вынуждены подрабатывать, может стать причиной развода. Психолог Наталья Панфилова считает, что выбирать себе спутника жизни нужно очень тщательно.

Отсутствие денег создаёт напряжение в отношениях, но и уход в работу тоже создаст напряжение. Надо искать компромисс, у каждой пары он свой. Надо найти спутника жизни, который был бы тебе по-настоящему партнёром, а не гнал тебя, как лошадь, которая непременно должна много зарабатывать. Поиск своего человека — это тоже труд. Наталья Панфилова семейный психолог семейный психолог

Но особенно сложным становится вопрос с подработкой, если в семье есть дети. Для детей, особенно маленьких, важно, чтобы с ними много времени проводили близкие люди. Няня, считает Наталья Панфилова, не способна заменить малышу маму и папу. По мере взросления у детей появляются другие потребности, подросткам хочется поговорить с родителями о своих переживаниях, а тем, если они на подработках, некогда или нет сил всё это выслушивать. И это может быть критично.

Подростки могут начать искать себе друзей на стороне, в частности, в интернете и неизвестно, чем закончится этот поиск. Разного рода манипуляторы могут воспользоваться их доверчивостью, начать им внушать ложные ценности. А родители, даже если вдруг спохватываются и пытаются навести мосты, часто бывает уже поздно: ребёнок может заявить «Мне от тебя уже ничего не нужно». От потери контакта страдают все, — говорит Панфилова

Психолог напоминает: дети в материальном плане всегда могут предъявить претензии родителям. Часто даже дети топ-менеджеров могут заявить родителям: «А ты чего добился в жизни? У тебя даже не „Майбах“, а вшивая „Тойота“». Важно помочь детям примириться с тем, что есть. Это непростая, экзистенциальная задача — рассказать про свои ограничения, а не пытаться заработать все деньги мира.

Дети получают жизненные уроки от своих родителей, и им надо понять, какие ценности они хотят заложить в детей. Полярности не годятся. Было бы неправильно говорить: «Деньги не главное; главное, чтобы мы любили друг друга» или, наоборот: «Главное — это работать, работать и работать». Это крайности, и они не нужны, — уверена Панфилова.

Сколько нужно зарабатывать

Определиться с тем, какой должна быть минимальная зарплата в стране, не очень просто. Но нельзя не согласиться в этом отношении с мнением Натальи Панфиловой: люди не должны работать на износ, нагрузка должна быть равномерной, а зарплата такой, чтобы можно было позволить себе простые радости — пойти в кафе или в кино.

Если человек начинает экономить на всём, чтобы купить себе холодильник, то это отвратительно, — говорит Панфилова.

Генерального инспектора Союза профсоюзов России Сергея Храмова возмущает само понятие работы по совместительству на 1,5-2 ставки. Он назвал это полнейшим безобразием и искажением целей, поставленных в майских указах.

Зарплата должна считаться по одной ставке. Учитель должен работать 18 академических часов в неделю и получать за это зарплату. Само понятие «две ставки» абсурдно. Получается, что это двойная работа. Но человек не может так работать. Одна ставка — это когда человек полностью загружен. И тогда вторая ставка невозможна. Иначе это будут недоученные дети в школах, потому что учитель устал, или недолеченные пациенты, потому что врач переутомился, работая на две ставки, и так далее. Сергей Храмов генеральный инспектор Союз профсоюзов России генеральный инспектор Союз профсоюзов России

Профсоюзы должны защищать не возможность подработать, а защищать полную оплату за одну ставку в урочное время, считает эксперт. Однако у него есть оппоненты.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Сначала депрессия, потом невроз, потом психоз»

Психолог Михаил Хорс не согласен с тем, что переработка — это плохо. Люди разные, говорит эксперт, и кто-то относится к возможности заработать больше денег очень позитивно. Для такого человека переработка — это, прежде всего, возможность. А кто-то станет рассматривать подработку как обязанность. При этом, пояснил специалист, первые будут психологически воодушевлены возможностью заработать денег, и даже если будут уставать физически, то психологически будут радоваться подработке. А вторые и на первую, и на вторую, и на третью работы будут ходить как из-под палки, заставляя себя. Зависит не от самого факта переработки, а от отношения к ним.

У нас все думают, что 8-часовой день — норма, а остальное переработка. Так просто принято в стране. А раньше все работали по 12 часов, и не думали, что это много. Сейчас многие работают больше 8 часов и прекрасно себя чувствуют, радуются, что у них есть возможность скорее достичь какой-то поставленной материальной цели. Исключение — тяжёлое производство. В целом работа — это возможность, а не обязанность. Во многих странах работа воспринимается как дар. Михаил Хорс клинический психолог и основатель центра рациональной психологии клинический психолог и основатель центра рациональной психологии

Никто не заставляет работать за зарплату, которой не хватает на жизнь — всегда есть возможность переучиться или уехать туда, где платят больше, уверяет специалист.

Если не нравится работа — уходи и уезжай. Весь мир так и живёт: есть работа в твоём городе — работай; нет её — уезжай туда, где сможешь трудоустроиться. А в России жители просто избалованы. У нас очень щадящее трудовое законодательство, — считает психолог, добавляя: если человек работает при маленькой зарплате — значит, его устраивает такая зарплата или же он готов страдать. Можно изменить отношение и перестать страдать.

Эксперт предупреждает: если постоянно находиться в позиции жертвы и тяготиться этой позицией, то такого человека «неизбежно ждёт сначала депрессия, потом невроз, потом психоз». Совет психолога: брать ответственность за свою жизнь на себя, а не перекладывать на государство, социум или родителей. Принимать решения и отвечать за них. Не обязательно при этом быть предпринимателем, но предпринимать что-то, что изменит жизнь к лучшему, необходимо. Убеждение «я достаточно хорош, чтобы получить то, что хочу, не прикладывая усилий» — в корне неверное и мешает жить.