Предприниматель Илья Аверьянов, обвиняемый в стрельбе на фабрике «Меньшевик» в Москве, признан невиновным в убийстве и освобождён.
Коллегия присяжных считает, что экс генеральный директор фабрики «Меньшевик» невиновен в убийстве охранника коммерческой организации в 2017 году.
Как
Следователи считали, что 27 декабря 2017 года предприниматель пытался не допустить судебных приставов на территорию предприятия. По версии следствия, он произвёл выстрел из охотничьего карабина в одного из охранников, который скончался на месте происшествия.
Как ранее писал NEWS.ru, в мае 2019 года Илья Аверьянов был госпитализирован после того, как у него обнаружили телесные повреждения. Правозащитники Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) полагали, что бизнесмена избили.
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