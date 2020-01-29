https://static.news.ru/photo/f77f076c-420f-11ea-8de3-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»/Андрей Никеричев

Предприниматель Илья Аверьянов, обвиняемый в стрельбе на фабрике «Меньшевик» в Москве, признан невиновным в убийстве и освобождён.

Коллегия присяжных считает, что экс генеральный директор фабрики «Меньшевик» невиновен в убийстве охранника коммерческой организации в 2017 году.

Как сообщает ТАСС, перед заседателями не стоял вопрос о причастности бизнесмена к убийству в принципе. Кроме того, присяжные ответили отрицательно о причастности Аверьянова к избиению человека возле фабрики.

Следователи считали, что 27 декабря 2017 года предприниматель пытался не допустить судебных приставов на территорию предприятия. По версии следствия, он произвёл выстрел из охотничьего карабина в одного из охранников, который скончался на месте происшествия.

Как ранее писал NEWS.ru, в мае 2019 года Илья Аверьянов был госпитализирован после того, как у него обнаружили телесные повреждения. Правозащитники Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) полагали, что бизнесмена избили.