https://static.news.ru/photo/7fdc7686-3c56-11ea-af21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Судебные приставы Василеостровского района Санкт-Петербурга получили предписание взыскать с Любови Пригожиной — жены бизнесмена Евгения Пригожина — задолженность за квартплату.

Её долг составил 27 тысяч рублей. Она не платила в период с ноября 2018 года по август 2019-го.

В ЖК, в котором находится квартира женщины, заявили, что у владелицы продолжает копиться задолженность, информирует Znak.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа сообщил, что информация о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина не соответствует действительности.