Судебные приставы Василеостровского района Санкт-Петербурга получили предписание взыскать с Любови Пригожиной — жены бизнесмена Евгения Пригожина — задолженность за квартплату.
Её долг составил 27 тысяч рублей. Она не платила в период с ноября 2018 года по август 2019-го.
В ЖК, в котором находится квартира женщины, заявили, что у владелицы продолжает копиться задолженность, информирует Znak.ru.
Как ранее писал NEWS.ru, генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа сообщил, что информация о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина не соответствует действительности.
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