Приставам запретят изымать у должников мебель, технику и питомцев

https://static.news.ru/photo/469ddd0c-9c86-11ea-a25d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Приставы на время пандемии не смогут изымать у должников мебель, электронную и бытовую технику и питомцев. Мораторий предлагается ввести до 1 октября, но уточнить дату предлагается правительству.

Инициативу о запрете изъятия имущества внесли в Госдуму депутат от «Единой России» Александр Хинштейн и зампред Совфеда Андрей Турчак. Запрет на изъятие при этом не распространяется на автомобили должника, сообщает «РГ».

Документ также предлагает предоставлять индивидуальным предпринимателям рассрочку на год по уплате долга без обращения в суд. Но при этом сумма долга должна быть не выше 15 млн рублей.

Пенсионеры-должники, которые больше не имеют никаких источников дохода, могут получить рассрочку на два года при сумме долга не более 1 млн рублей. Коллекторы не имеют права требовать долги, пока действует рассрочка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что имущество должников продали с торгов на 15 млрд рублей в прошлом году. Это на 3 млрд рублей больше, чем в 2018 году, как следует из статданных Федеральной службы судебных приставов.