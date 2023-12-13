Примаков назвал ключевую цель Россотрудничества Примаков: ключевая цель Россотрудничества — вернуть россиян на Родину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Примаков

Одной из самых важных задач Россотрудничества является возвращение россиян обратно домой, заявил в беседе с KP.RU глава этого ведомства Евгений Примаков. Он пояснил, что если раньше либеральная интеллигенция продвигала лозунг «Пора валить», то сейчас лозунгом момента является «Пора домой». Примаков подчеркнул, что не все люди, оказавшиеся за пределами России, — предатели, хотя среди них есть и такие.

Одна из самых важнейших наших задач сейчас — репатриация наших соотечественников. <...> Если раньше речь шла [о том, что] «Пора валить» — наша либеральная интеллигенция это говорила, и на примере релокантов мы это увидели. То сейчас лозунг момента — «Пора домой», — сказал Примаков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что возвращающихся из-за границы россиян с распростертыми объятиями никто не ждет. По его словам, уехавшие россияне совершили предательство по отношению к стране, родным и близким. Володин подчеркнул, что «Родина у нас одна — Россия» и граждане этой страны должны быть с ней при любых ситуациях.

МВД России в ноябре сообщило, что в 2023 году 38 тысяч россиян получили иностранное гражданство. Согласно данным ведомства, еще 30 тысяч человек сообщили о наличии у них документа на право постоянного проживания в другом государстве, что в два раза больше, чем годом ранее.