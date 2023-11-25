Стало известно, сколько россиян получили второе гражданство в 2023 году МВД: порядка 38 тысяч россиян получили иностранное гражданство в 2023 году

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В этом году 38 тысяч россиян получили иностранное гражданство, еще 30 тысяч человек сообщили о наличии у них документа на право постоянного проживания в другом государстве, что в два раза больше, чем годом ранее, сообщила ТАСС пресс-служба МВД России. Там отметили, что чаще всего россияне получали гражданство Израиля, Турции, Грузии, США и еще нескольких стран.

Согласно сведениям ведомственной статистической отчетности, гражданами РФ за девять месяцев 2023 года подано порядка 68 тысяч уведомлений о наличии у них иного гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве, — отметил представитель ведомства.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев заявил, что ускоренный процесс раздачи российского гражданства выходцам из Средней Азии и Закавказья необходимо приостановить. Он предложил ввести трехлетний мораторий на выдачу мигрантам российского гражданства и напомнил, что практически каждый день появляются новости о раскрытии нелегальных схем его получения.

Также в России предложили лишать приобретенного гражданства за уклонение от призыва, а релокантов лишать его за «предательство». Сенатор Андрей Клишас напомнил, что идея лишать россиян гражданства, данного по факту рождения, противоречит Конституции.