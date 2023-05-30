Прилепин допустил, что фанаты Оксимирона могут быть завербованы Украиной

Фото: vk.com/oxxxymiron

Выступление Оксимирона

Российский писатель Захар Прилепин допустил в интервью NEWS.ru, что фанаты Оксимирона (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут быть завербованы Украиной. Публицист заявил, что в России активна большая часть «прокиевского общества».

Россия — страна, где легальна и активна огромная прокиевская часть общества. Ну, скажем, фан-клуб рэпера Оксимирона — могут завербованные там быть? Могут. Сколько работы у спецслужб? Да просто кошмар сколько, — сказал Прилепин.

Писатель указал на то, что однажды в России уже пытались победить терроризм и быстро поняли, что пока не взята «столица террора», эта работа может вестись лишь с переменным успехом. Сейчас, по мнению Прилепина, антивоенная солидарность может быть даже выше, чем солидарность людей, которые «стоят за нашу армию и за нашу страну».

Подробнее читайте вечером 30 мая в интервью Захара Прилепина NEWS.ru.

6 мая в Нижегородской области автомобиль Прилепина подорвался на противотанковых минах, которые были установлены на дороге по пути следования его машины и приведены в действие дистанционно. Писатель выжил, но получил ранения и переломы, его друг и телохранитель Александр Шубин погиб на месте от травм.

21 мая пресс-служба писателя сообщила, что он начал проходить курс реабилитации после нескольких перенесенных операций. Прилепин занимается присаживаниями с опусканием ног с постели. Его состояние стабильное, однако он продолжает находиться в палате интенсивной терапии.