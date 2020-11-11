Пригожин раскритиковал молодёжь за мат и потерю «культурного кода»

https://static.news.ru/photo/a602c1d0-2422-11eb-97fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин обрушился с критикой на российскую молодёжь за чрезмерное, по его мнению, употребление матерных слов в общественных местах и потерю «культурного кода».

Мы потеряли культурный код, уже нет никакого культурного кода. Стёрты все границы, вседозволенность и вакханалия становятся главными инструментами управления нашей молодёжи. Уже дети не ругаются матом, они на нём разговаривают. Мат сегодня сплошь и рядом, — заявил продюсер в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что мат в наше время стал настоящим символом русского языка. При этом Пригожин отметил, что сам позволяет себе ругаться, но делает это далеко не всегда.

Я мат знаю лучше, чем кто-либо другой. Уже родители с детьми матом разговаривают, ну субординация должна же быть. Поверьте мне, я ругаюсь матом, я же не святой, я ругаюсь матом, но я на нём не разговариваю. Я это делаю в специальных заведениях, — заявил Пригожин.

Как писал NEWS.ru, американские СМИ составили рейтинг актрис, которые чаще всего используют нецензурную лексику. По итогам исследования 3,5 тысячи кинокартин, лидером рейтинга стала Эмили Блант. Звезда произнесла на экране 81 ругательство. Своим первенством актриса во многом обязана фильму «Девушка в поезде», где каждые три-четыре минуты она сквернословит.