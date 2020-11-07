Американские журналисты составили рейтинг матерящихся актрис

Освещающее шоу-бизнес и индустрию развлечений издание Uproxx опубликовало рейтинг актрис по частоте использования ругательств в фильмах.
По итогам исследования 3,5 тысячи кинокартин лидером рейтинга
Второй стала Дженнифер Лоуренс, у неё насчитали 75 ругательств. Третью строчку рейтинга заняла Лесли Манн, персонажи которой 70 раз позволили себе нецензурно выругаться. В десятку также попали Фрэнсис Макдорманд, Вайнона Райдер, Жюли Дельпи, Мила Кунис, Кристен Уиг, Дженнифер Лопес и Бел Паули.
Исследование выявило интересную тенденцию. Блант в женском рейтинге победила за явным преимуществом, однако в списке, не зависящем от пола, она была бы только 34-й.
Как передавал NEWS.ru, среди мужчин-актёров чаще всего ругался на экране Джона Хилл. У его персонажей насчитали 376 ругательств. Второе место занял Леонардо Ди Каприо, который произнёс 361 матерное слово на экране.
В топ-10 также вошли Сэмюэл Л. Джексон, Адам Сэндлер, Аль Пачино, Дэнзел Вашингтон, Билли Боб Торнтон, Сет Роген, Брэдли Купер и Дэнни Макбрайд.