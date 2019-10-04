https://static.news.ru/photo/7bad0c0c-e77d-11e9-8611-fa163e074e61_660.jpg Владислав Синица Фото: Пресс-служба Пресненского суда/РИА Новости

Представитель по свободе СМИ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Арлем Дезир выразил обеспокоенность слишком суровым, по его мнению, приговором российскому блогеру Владиславу Синице, осуждённому на пять лет колонии за экстремистский твит.

Заявление Дезира опубликовано на сайте организации. Представитель ОБСЕ назвал приговор непропорциональным инкриминируемому деянию.

Даже в тех случаях, когда свобода выражения может ограничиваться, в соответствии с международными стандартами, принцип пропорциональности должен быть соблюдён и принят во внимание, — отметил Дезир.

Пять лет заключения, по словам представителя ОБСЕ, являются чрезмерным наказанием для блогера.

Синица, известный в соцсетях как Макс Стеклов, разместил 31 июля в Twitter запись, которую можно трактовать как призыв к расправе над детьми сотрудников Росгвардии. На блогера завели уголовное дело по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти или вражды). Пресненский суд Москвы согласился с доводами обвинения и приговорил молодого человека к пяти годам колонии общего режима, сообщал News.ru. Защита подала апелляцию, однако судебное учреждение вышестоящей инстанции оставило приговор в силе.