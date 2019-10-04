Представитель по свободе СМИ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Арлем Дезир выразил обеспокоенность слишком суровым, по его мнению, приговором российскому блогеру Владиславу Синице, осуждённому на пять лет колонии за экстремистский твит.
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Даже в тех случаях, когда свобода выражения может ограничиваться, в соответствии с международными стандартами, принцип пропорциональности должен быть соблюдён и принят во внимание, — отметил Дезир.
Пять лет заключения, по словам представителя ОБСЕ, являются чрезмерным наказанием для блогера.
Синица, известный в соцсетях как Макс Стеклов, разместил 31 июля в Twitter запись, которую можно трактовать как призыв к расправе над детьми сотрудников Росгвардии. На блогера завели уголовное дело по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти или вражды). Пресненский суд Москвы согласился с доводами обвинения и приговорил молодого человека к пяти годам колонии общего режима, сообщал News.ru. Защита подала апелляцию, однако судебное учреждение вышестоящей инстанции оставило приговор в силе.
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