Фото: Пресс-служба Пресненского суда/РИА Новости

В Москве 39-летняя женщина была экстренно доставлена в больницу после того, как провела в гостинице ночь со своим возлюбленным.

После интимной близости с мужчиной, который и снял номер в отеле, женщине потребовалась помощь медиков, передаёт РЕН ТВ. По предварительным данным, пострадавшая попала в больницу с болевым шоком. Ранее стало...