Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме из-за поста в Twitter.
Пост, который следствие считает экстремистским, Владислав Синица разместил в Twitter 31 июля под псевдонимом Макс Стеклов. В записи блогер отвечает на вопрос одного из пользователей соцсети, зачем размещать в публичном доступе личные данные силовиков. Синица-Стеклов намекнул, что дети сотрудников правоохранительных органов могут быть похищены и подвергнуты пыткам.
Как ранее писал News.ru, суд признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме.