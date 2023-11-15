Пригласивший Урганта на лекцию в МГИМО преподаватель уволен «Осторожно, Москва»: уволен преподаватель МГИМО, пригласивший Урганта на лекцию

Фото: vk.com/mgimo

Юрий Кобаладзе

Студенты МГИМО намерены составить коллективное письмо, в котором потребуют возвращения в вуз преподавателя Юрия Кобаладзе, пригласившего в октябре российского шоумена Ивана Урганта на лекцию в высшее учебное заведение, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, преподаватель на днях сообщил студентам, что больше не является сотрудников вуза. Его ученики убеждены, что увольнение связано именно с приглашением Урганта.

Канал пишет, что руководство МГИМО поспособствовало увольнению Кобаладзе и что после появления в СМИ информации о приглашении Урганта у профессора начались проблемы с руководящим составом университета. Руководство, как передает канал, требовало, чтобы преподаватель приглашал на встречу с учениками военкоров, при этом неделю назад ему запретили звать на лекцию журналистку Алену Долецкую.

Мы остаемся в глубочайшем непонимании, как можно уволить человека за то, что он позвал Ивана Урганта. <...> Благодаря ему (Кобаладзе. — NEWS.ru) мы познакомились с Ириной Хакамадой, Якубовичем и Ваней Ургантом, — приводит канал слова студентки журфака.

О встрече Урганта со студентами МГИМО стало известно 14 октября. Как писал RT, телеведущего пригласили, чтобы тот «посмешил аудиторию». Он выступил бесплатно в качестве шоумена. Также сообщалось, что Урганта пригласил Кобаладзе.

Артист в день начала спецоперации на Украине разместил у себя в социальных сетях черный квадрат с подписью: «Страх и боль». Вскоре перестала выходить в эфир его передача «Вечерний Ургант». Ранее стало известно, что он увеличил минимальный гонорар за выступление до 7 млн рублей. По данным Telegram-канала Mash, шоумен поднял ценник в два раза по сравнению с январем 2022 года.