Придёт серенький волчок: почему россияне боятся силовиков и Майдана

С начала года россиян больше всего пугали действия силовиков и судов на протестных акциях, а также возможные революционные потрясения из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Это следует из очередного исследования «Национальный индекс тревожностей» за I квартал 2021 года, проведённого Компанией развития общественных связей (КРОС). Помимо этого, популярны такие страхи, как паводок и нашествие волков. NEWS.ru пообщался с психологами и выяснил, что фобии говорят о поляризации общества, а также каким образом боязнь диких животных стала следствием разрушения колхозно-совхозной инфраструктуры.
В ожидании «третьей силы»
Согласно выводам авторов исследования, в январе — марте 2021 года одной из главных фобий россиян стал страх перед действиями судов и полиции в связи с протестными выступлениями. В этом же списке присутствует боязнь нашествия волков и паводков, а также угрозы «революции и потрясений» из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, главными источниками страхов россиян стали рост цен на продукты питания, обострение отношений между РФ и США, ситуация в Донбассе и продолжение пандемии коронавируса.
В социальных сетях в I квартале 2021 года исследователи зафиксировали всплеск негативных комментариев и в отношении властей, и против массовых протестов, с которыми связаны опасения в связи с возможной дестабилизацией обстановки в стране. Такая тенденция, как
Социальный психолог Алексей Рощин в разговоре с NEWS.ru объяснил, что протесты производят впечатление на людей из-за жёсткой реакции властей на фоне ухудшения социально-экономического положения большинства граждан. Но при этом между несистемной оппозицией и значительной частью общества нет общего языка.
В январе было арестовано несколько тысяч человек, их негде было содержать и так далее — это всё описывалось, и люди это заметили. С одной стороны, есть сильное скрытое недовольство — доходы падают, безработица и другие явления. С другой — есть сильный коммуникационный разрыв между активной частью оппозиции и основной массой населения. Тут сказываются усилия нашей пропаганды, [говорящей] о том, что все восстания и народные протесты ведут к Майдану, а Майдан — это как на Украине, и будет очень плохо или даже ещё хуже. Этот страх тоже сидит у людей глубоко под коркой. Отсюда сильные опасения относительно протестов. Общество находится в некомфортной позиции. На языке психологов это называется фрустрацией — когда любые действия, которые ты себе можешь придумать, не ведут к цели.
Именно из-за этого, отмечает собеседник NEWS.ru, население боится и протестующих, и силовиков, считая их деструктивными. Но негативные настроения против сил правопорядка способствуют нарастанию радикализации взглядов. Подспудно зреет «третья сила недовольства», которая, по словам Рощина, не ассоциирует себя ни с Навальным, ни с силовиками, ни с протестной молодёжью. Эта пассивная, но недовольная часть общества пока не знает, за что ей выступить, но она начинает осознавать себя, и это тревожный процесс для госструктур.
Рощин полагает, что в этой ситуации представители властей пытаются эксплуатировать страхи общества перед оппозицией обещаниями обеспечить стабильность и обозначить себя единственными её гарантами. Протестной части общества данные страхи выгодны, потому что они показывают, что «режим прогнил и ещё немного, чуть поднажать, и начнётся процесс изменений». Для оппозиции это облегчает вербовку сторонников.
Психолог Владимир Плотников добавляет, что сам по себе страх — это эволюционно обоснованный психосоциальный феномен и без связанных с ним аффектов человеческий вид не смог бы существовать.
Российская полиция действительно представляет серьёзную опасность для подавляющего количества россиян, и не только россиян: уже очень давно она перестала выполнять функцию поддержки социальной безопасности, фактически перейдя в режим уличного преследования молодых людей призывного возраста, всех, кто считывается как «наркоман», мигрант и так далее, не говоря уже о брутальном, часто беззаконном подавлении протестных выступлений. Власть отказывается идти на диалог с протестными силами, при этом социально-экономический кризис постоянно усугубляется. Чем обычно заканчиваются подобные ситуации — все мы знаем из курса истории.
Говоря о страхах перед нашествием волков, Плотников отмечает, что в некоторых российских регионах распад совхозных структур действительно привёл к «наступлению леса». Тем не менее всё это хорошо укладывается в общую картину так называемой генерализованной тревоги, когда человек теряет какой-либо контроль над своей жизнью, переживая постоянную эмоциональную спутанность и беспомощность. Во многом всё это вытекает из объективных обстоятельств, подчёркивает психолог.
Тревожная география
«Национальный индекс тревожностей» выявляет и ранжирует фобии на основе анализа новостей в СМИ и социальных сетях. В IV квартале 2020 года по суммарной оценке на первые места
По итогам 2020-го наиболее «тревожными» субъектами
«Уравновешенными» субъектами, по данным исследователей из КРОС,
В число «невозмутимых» субъектов эксперты КРОС
В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.