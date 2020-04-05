Прибывших в регионы из Москвы и Петербурга отправят на изоляцию

https://static.news.ru/photo/65c9ea00-77d7-11ea-8d15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительства ряда российских регионов приняли решение отправлять на обязательную изоляцию сроком до 14 дней всех приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга.

Такие правила вводятся с 6 апреля в Красноярском крае, Томской и Иркутской областях. В частности, прилетающие авиарейсами жители Томской области смогут находиться на самоизоляции у себя дома, а жители других регионов на этот же срок будут помещаться в обсерватор, пишет «Интерфакс».

Те граждане, которые прибывают из Москвы и Санкт-Петербурга наземными видами транспорта, должны будут незамедлительно сообщить об этом на единый телефон горячей линии.

Ранее в Китае выявили 20 ввозных случаев COVID-19 из Москвы. Как писал NEWS.ru, случаи инфицирования коронавирусом выявлены у 20 человек в приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян, все заражённые приехали в КНР через Владивосток из Москвы.

По данным на утро 6 апреля, в мире насчитывается 1 млн 275 тыс. 542 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. В России обнаружено 5389 случаев заболевания, 658 из них — за последние сутки, скончались 45 человек, 355 выздоровели.