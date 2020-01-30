https://static.news.ru/photo/23401026-433c-11ea-885d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Возвращающиеся из Китая студенты Российского университета дружбы народов будут проходить наблюдение в Клинико-диагностическом центре вуза в течение 14 дней.

Каждый вновь прибывший студент из Китая проходит обязательный медицинский осмотр и находится под наблюдением врачей не менее 14 дней с даты приезда, — сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.

Как отметили в учебном заведении, сейчас у студентов каникулы. Руководство университета готово продлить их для тех учащихся, кто покинул Россию и уехал в КНР.

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7 711. Официальные цифры 28 января звучали как 132 умерших и 5 974 заболевших.

Ранее власти КНР пообещали уголовное наказание для тех, кто не хочет лечиться от коронавируса. Соответствующее уведомление опубликовал департамент общественной безопасности китайской провинции Хубэй, писал NEWS.ru.