«При таком ЖКХ и террористов не надо»: Арбатова о взрыве в Новосибирске Писательница Арбатова сравнила коммунальные службы Новосибирска с террористами

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru

Писательница Мария Арбатова раскритиковала коммунальные службы из-за трагедии в Новосибирске, где при взрыве газа в многоэтажном доме погибли не менее 12 человек. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она обратила внимание, что жители неоднократно жаловались на запах газа, а пожарные не могли подъехать к месту ЧП из-за сугробов.

Хотелось бы понять, что с новосибирским ЖКХ, куда люди неоднократно жаловались на запах газа? И почему пожарные машины не могли подъехать к дому из-за сугробов? Перед взрывом по дому ходили мошенники, якобы менявшие газовые шланги, — написала Арбатова.

По мнению писательницы, люди могли пускать домой мошенников, не достучавшись до управляющей компании.

После визитов мошенников приехали официальные службы, но с запахом газа тоже не справились. При таком ЖКХ нам и террористов не надо, они у нас свои, на зарплате. Погибло пять человек, но пока почему-то ни слова об арестах, — возмущается Арбатова.

Ранее управление Следственного комитета России сообщило о задержании двух сотрудников компании «Межрегионгаз Сервис» из Омской области по делу об обрушении подъезда в Новосибирске. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Президент России Владимир Путин назвал трагедией взрыв газа в пятиэтажке и принес соболезнования всем пострадавшим. Он отметил, что региональные власти окажут поддержку всем нуждающимся, и предложил помощь со стороны федерального центра.