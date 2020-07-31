Путин подписал закон о контроле инвестиций в стратегических отраслях

https://static.news.ru/photo/623728f0-d31f-11ea-96f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

,Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который усиливает контроль государства за иностранными инвестициями в хозяйственные общества, являющиеся стратегически значимыми для безопасности России и обеспечения обороноспособности государства.

Документ обнародован на портале правовой информации. Эту законодательную инициативу разработал кабмин во исполнение поручения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций от 17 июня 2019 года. Закон должен будет устранить правовую коллизию. В предыдущей редакции документа доля иностранного инвестора в компании определялась не по факту владения акциями, а через право распоряжаться голосами, приходящимися на эти акции. При этом собственник ценных бумаг мог передать их в залог или доверительное управление, в том числе с правом самостоятельно распоряжаться голосами.

Подписанный Путиным закон внёс изменения в понятия «признаки контроля» и «контроль иностранного инвестора». Документ также содержит положения, которые не позволяют иностранному инвестору в связи с передачей права прямо или косвенно распоряжаться принадлежащими ему голосующими акциями стратегически важной организации на определённый срок другому лицу по договору залога, обеспечительного имущества или РЕПО, а также на основании обеспечительного платежа или иного соглашения.

Как писал NEWS.ru, ЕС также усилил контроль за иностранными инвестициями. Еврокомиссия приняла стратегию защиты рынка от «необоснованно высоких» инвестиций, не входящих в организацию государств в европейские компании. Нарушителей будут штрафовать, а признанные опасными инвестпроекты — блокировать.