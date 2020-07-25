Президент Путин прибыл в Кронштадт

https://static.news.ru/photo/1e20b40a-cf10-11ea-aa40-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл на торжества по случаю Дня Военно-морского флота в Кронштадт. Российский лидер поднялся на катер, на котором подойдёт к парадному строю кораблей в Финском заливе.

Во время главного парада в Санкт-Петербурге будет задействовано 46 кораблей, катеров и судов. В их числе фрегат «Адмирал Касатонов», противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», а также большие десантные и малые ракетные корабли, корветы и подводные лодки.

Парадную линию статического показа у Дворцового моста возглавит первый российский линейный корабль XVI века «Полтава», воссозданный на исторической верфи.

Более 40 единиц техники примут участие в воздушной части парада. Среди них — истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолёты Ту-142, Ил-38, самолёты-амфибии Бе-200 и Бе-12, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, топливозаправщик Ил-78, имитирующий заправку в воздухе пары истребителей Су-30СМ, а также вертолёты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

Как ранее писал NEWS.ru, в Кронштадте 26 июля в рамках первой очереди музейно-исторического парка «Остров фортов» откроют Аллею героев российского флота.