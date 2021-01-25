Президент ИРП Александр Игнатенко умер после COVID-19

https://static.news.ru/photo/e5d0c53a-5f20-11eb-8c72-fa163e074e61_660.jpg Александр Игнатенко Фото: irp.news

Президент Института религии и политики (ИРП) Александр Игнатенко скончался после перенесённой коронавирусной инфекции нового типа. Ему было 73 года. В течение последнего месяца он находился в лечебном учреждении.

Учёный занимался исследованиями арабо-мусульманской мысли эпохи Средних веков, открыл миру труды в жанре «поучений владыкам». С начала 1980-х стоял у истоков изучения религиозно окрашенного экстремизма и терроризма.

Игнатенко также выступал инициатором создания в 2004 году Института религии и политики, был его президентом.

Коллектив Института религии и политики выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного, его коллегам и всем, кто знал этого замечательного человека, — говорится на официальном сайте ИРП.

Кроме того, представители ИРП заявили, что время и место прощания с Александром Игнатенко определят позднее.

Ранее стало известно, что погибший актёр, комик-стендапер Александр Шаляпин страдал от алкогольной зависимости. Об этом рассказал его коллега Карен Арутюнов, допустив, что именно этот недуг мог привести к трагическому исходу. По словам Арутюнова, он не готов давать подробные комментарии в связи с новостью о смерти, поскольку не общался с покойным больше полугода: Шаляпин находился всё это время на лечении.

Как писал NEWS.ru, в понедельник, 25 января, тело Шаляпина было обнаружено в доме на Хорошёвском шоссе его женой. Причина смерти комика пока не названа, на месте происшествия работают сотрудники полиции.