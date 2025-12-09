ТИЭФ'25
09 декабря 2025

Превращаю обычный сыр в золотистые хрустящие шарики с начинкой-сюрпризом — рецепт идеальной закуски к Новому году

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Ищете беспроигрышный вариант закуски для вечеринки? Эти сырные шарики гарантированно произведут фурор. Они несложные в приготовлении, но выглядят очень эффектно и исчезают со стола первыми.

Натираю 300 г твердого сыра на мелкой терке и смешиваю его с 2 яичными белками, 1/2 чайной ложки соли и 3 столовыми ложками муки. Тщательно вымешиваю сырное тесто до однородности — оно должно быть пластичным и хорошо держать форму. Из полученной массы формирую небольшие одинаковые шарики размером с грецкий орех.

Каждый шарик обваливаю сначала в муке, затем окунаю во взбитый вилкой яичный желток (оставшийся от белков) и окончательно панирую в сухарях, чтобы получилась плотная хрустящая корочка. Разогреваю в глубокой сковороде масло для фритюра и обжариваю шарики партиями до золотистого цвета со всех сторон, примерно 3-4 минуты. Выкладываю готовые шарики на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и подаю горячими.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

