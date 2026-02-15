Зимняя Олимпиада — 2026
Превращаю куриное филе в идеальные сосиски — рецепт без вредных добавок: делаю впрок и кладу в морозилку

Фото: D-NEWS.ru
Эти сосиски можно давать даже детям без опаски. Вы точно знаете, из чего они сделаны: куриное филе, лук, морковь, укроп — все свежее и полезное.

500–700 г куриного филе, одну крупную луковицу, одну морковь и пучок укропа измельчаю в блендере до состояния однородного фарша. Добавляю 100 г молока, 30 г мягкого сливочного масла, одно яйцо, соль и перец по вкусу, еще раз тщательно перемешиваю.

На пищевую пленку выкладываю порцию фарша и туго закручиваю, формируя сосиску, концы завязываю узлом. Аккуратно опускаю завернутые сосиски в кипящую воду и варю 15 минут. После варки вынимаю, даю немного остыть, снимаю пленку и обжариваю на сливочном масле до золотистой корочки. Остывшие сосиски можно заморозить для хранения.

