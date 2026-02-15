Минздрав сообщил о смерти одного из 19 пострадавших при обстреле ВСУ

Минздрав сообщил о смерти одного из 19 пострадавших при обстреле ВСУ Один из 19 пострадавших при обстреле в ЛНР скончался в больнице

Один из 19 мирных жителей, пострадавших при обстреле ВСУ поселка Центральный, умер от полученных травм, сообщила министр здравоохранения республики Наталья Пащенко в своем Telegram-канале. Погибший – мужчина 1957 года рождения.

С глубоким прискорбием сообщаю, что в результате вчерашнего удара по территории республики есть погибшие. Сегодня в одном из лечебных учреждений республики от полученных травм скончался мужчина 1957 года [рождения], — написала она.

До этого в больнице погибла девушка, раненная при атаке украинского дрона в Ростовской области. Беспилотник рухнул на дом в ночь на 18 декабря 2025 года, произошел пожар. Родители и их 19-летняя дочь смогли выбраться, но получили сильные травмы.

Тем временем губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сотрудник компании «МегаФон» пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область. Мужчина в этот момент занимался проведением ремонтных работ. В Темрюкском районе Краснодарского края, в свою очередь, из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Инцидент случился в поселке Волна.