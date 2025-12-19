Новый год-2026
Превращаю фарш и баклажаны в греческий шедевр — запекаю мусаку под нежным сырным соусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотя мусака требует времени на приготовление, результат того стоит. Это блюдо достойно праздничного стола и гарантированно произведет впечатление на гостей своей сложной архитектурой и богатым вкусом.

2 баклажана и 2 кабачка нарезаю кружочками толщиной 1 см, слегка солю и оставляю на 15 минут, чтобы выпустили горечь и лишнюю влагу. Затем обжариваю с двух сторон до мягкости. 3 картофелины очищаю, нарезаю тонкими кружочками и отвариваю 5–7 минут до полуготовности.

Для мясной начинки обжариваю 1 нарезанную луковицу до прозрачности, добавляю 0,8–1 кг фарша, готовлю до изменения цвета. Добавляю 3 измельченных зубчика чеснока, 200–300 г тертых томатов, 1 ч. л. паприки, орегано, соль и перец по вкусу. Тушу 10–15 минут.

Для соуса бешамель растапливаю 50 г сливочного масла, добавляю 2 ст. л. муки, прогреваю 1–2 минуты. Постепенно вливаю 500 мл молока, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Прогреваю до загустения, снимаю с огня и вмешиваю 1 яичный желток и 100 г тертого сыра.

В глубокой форме слоями выкладываю: картофель, половину мясной начинки, баклажаны и кабачки, оставшуюся мясную начинку. Заливаю соусом бешамель, посыпаю оставшимся сыром (200 г). Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

