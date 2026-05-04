Пресная рыба надоела! Этот рецепт стал для меня открытием — готовлю с зеленой сальсой

Если не любите острое, возьмите половину острого перца или замените сладким. Но, на мой вкус, именно чили дает тот самый контраст с кислым маринадом и жирной рыбой. А кинза обязательна, она связывает все в единое целое. Без нее это был бы просто перечный соус.

Что понадобится

500 г филе трески, 1 сладкий перец, 1/2 острого перца, 4 зубчика чеснока, 1/2 луковицы, 1 апельсин, 1 лайм, 5 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. растительного масла, пучок кинзы, 1 ч. л. орегано, соль, перец.

Как я готовлю

Маринад: лук и 2 зубчика чеснока измельчаю в блендере, смешиваю с соком апельсина и лайма, 2 ст. л. оливкового масла, орегано. Треску солю, перчу, заливаю маринадом, убираю в холодильник на 1 час.

Сальса: на сильном огне в растительном масле обжариваю нарезанный сладкий перец, острый перец и оставшиеся зубчики чеснока, помешивая 5 минут. Убавляю огонь, накрываю крышкой, тушу 15 минут. Остужаю, добавляю кинзу, пробиваю в блендере.

Рыбу достаю из маринада, стряхиваю излишки. Обжариваю на сковороде-гриль с оставшимся оливковым маслом по 3-4 минуты с каждой стороны. Подаю с сальсой, питой, авокадо и кинзой.